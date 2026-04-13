"Le Printemps de la Planète" s’installe sur Sud Radio ce 15 avril

Patrick Roger, directeur général de Sud Radio, précise : "Nous avons choisi d’aborder le climat comme un sujet de société majeur, qui touche directement aux modes de vie du quotidien. Nous parlons rénovation, mobilité, agriculture, énergie, investissement, numérique, technologie… Nous mettons en avant les innovations et les pratiques qui rendent le développement durable acceptable et praticable pour tous".

Le Printemps de la Planète s'articulera autour d'une série de tables rondes organisées tout au long de la journée. Accessible également au public dans un auditorium, ce dispositif combine présence physique et diffusion numérique, avec une inscription possible via Sud Radio.

