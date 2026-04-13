"Le Printemps de la Planète" s’installe sur Sud Radio ce 15 avril

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Patrick Roger, directeur général de Sud Radio, précise : "Nous avons choisi d’aborder le climat comme un sujet de société majeur, qui touche directement aux modes de vie du quotidien. Nous parlons rénovation, mobilité, agriculture, énergie, investissement, numérique, technologie… Nous mettons en avant les innovations et les pratiques qui rendent le développement durable acceptable et praticable pour tous".
Le Printemps de la Planète s'articulera autour d'une série de tables rondes organisées tout au long de la journée. Accessible également au public dans un auditorium, ce dispositif combine présence physique et diffusion numérique, avec une inscription possible via Sud Radio.
Les tables rondes seront animées par les équipes de Sud Radio, en présence d’experts, de spécialistes et d’acteurs issus de différentes filières, avec notamment la participation de Brice Lalonde, François De Rugy, Jean Michel Blanquer, Eric Orsenna et Natacha Polony.
L’ensemble de cette journée sera accessible en direct sur sudradio.fr ainsi que sur une webradio dédiée, permettant une écoute continue des contenus produits.