Faire rire Bruno Roblès peut rapporter 1 000 euros

Rire & Chansons lance un nouveau dispositif mêlant réseaux sociaux et exposition radio avec “La Blague à 1000 balles”. Le concours invite les auditeurs à publier une vidéo humoristique sur TikTok en utilisant le hashtag #LaBlagueA1000Balles et en mentionnant @rireetchansons jusqu’au 12 juin. Les participants seront départagés sur plusieurs critères comprenant la mise en scène, l’originalité et la capacité à faire rire.

Le dispositif permet au vainqueur de remporter 1 000 euros mais également de bénéficier d’une visibilité antenne grâce à un passage dans le “Morning du Rire”. L’émission, animée par Bruno Roblès, est diffusée du lundi au vendredi entre 06h et 10h sur Rire & Chansons. La gagnante ou le gagnant sera dévoilé le vendredi 19 juin 2026 directement à l’antenne de la station.