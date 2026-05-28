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Jeudi 28 Mai 2026 - 06:50

Faire rire Bruno Roblès peut rapporter 1 000 euros


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Rire & Chansons lance “La Blague à 1000 balles”, un concours destiné à ses auditeurs et aux créateurs présents sur TikTok. À la clé, 1000 euros et un passage à l’antenne dans le “Morning du Rire” animé par Bruno Roblès entre 06h et 10h. Les participants ont jusqu’au 12 juin pour publier leur vidéo avec le hashtag #LaBlagueA1000Balles et la mention @rireetchansons. Le gagnant sera annoncé le 19 juin 2026.


Faire rire Bruno Roblès peut rapporter 1 000 euros

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Rire & Chansons lance un nouveau dispositif mêlant réseaux sociaux et exposition radio avec “La Blague à 1000 balles”. Le concours invite les auditeurs à publier une vidéo humoristique sur TikTok en utilisant le hashtag #LaBlagueA1000Balles et en mentionnant @rireetchansons jusqu’au 12 juin. Les participants seront départagés sur plusieurs critères comprenant la mise en scène, l’originalité et la capacité à faire rire.
Le dispositif permet au vainqueur de remporter 1 000 euros mais également de bénéficier d’une visibilité antenne grâce à un passage dans le “Morning du Rire”. L’émission, animée par Bruno Roblès, est diffusée du lundi au vendredi entre 06h et 10h sur Rire & Chansons. La gagnante ou le gagnant sera dévoilé le vendredi 19 juin 2026 directement à l’antenne de la station.

Tags : Bruno Roblès, concours, humour, matinale, Rire & Chansons



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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