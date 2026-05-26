Europe 1 mobilise sa grille et ses podcasts pour Roland-Garros

Europe 1 renouvelle son partenariat historique avec Roland-Garros et met en place une programmation spéciale à l’occasion de l’édition 2026 du tournoi. Du 24 mai au 7 juin 2026, la station proposera une couverture quotidienne depuis la Porte d’Auteuil avec des points sur la compétition toutes les heures ainsi que dans les éditions de la mi-journée et du soir.

Donat Vidal Revel, Directeur Général d’Europe 1, déclare : "C'est une grande fierté pour l'ensemble des équipes d'Europe 1 de s'associer à Roland-Garros. Ce tournoi légendaire est une fête nationale et internationale qui incarne l'exigence et la passion. Autant de valeurs qui résonnent profondément avec l'ADN de notre rédaction et l'esprit qui anime nos antennes au quotidien."

