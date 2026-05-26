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Mardi 26 Mai 2026 - 08:40

Europe 1 mobilise sa grille et ses podcasts pour Roland-Garros


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Partenaire de Roland-Garros depuis 2005, Europe 1 met en place un important dispositif antenne et audio digital pour l’édition 2026 du tournoi. Jusqu'au 7 juin, la station proposera des points info toutes les heures, des émissions en direct depuis la Porte d’Auteuil, des chroniques quotidiennes et une nouvelle série podcast en 5 épisodes consacrée à l’histoire du tournoi.



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Europe 1 renouvelle son partenariat historique avec Roland-Garros et met en place une programmation spéciale à l’occasion de l’édition 2026 du tournoi. Du 24 mai au 7 juin 2026, la station proposera une couverture quotidienne depuis la Porte d’Auteuil avec des points sur la compétition toutes les heures ainsi que dans les éditions de la mi-journée et du soir.
Donat Vidal Revel, Directeur Général d’Europe 1, déclare : "C'est une grande fierté pour l'ensemble des équipes d'Europe 1 de s'associer à Roland-Garros. Ce tournoi légendaire est une fête nationale et internationale qui incarne l'exigence et la passion. Autant de valeurs qui résonnent profondément avec l'ADN de notre rédaction et l'esprit qui anime nos antennes au quotidien."


Pendant toute la compétition, Cédric Pioline interviendra dans "Service gagnant". La chronique sera proposée 7J/7 à 19h40 dans "Europe 1 Soir", diffusée de 19h à 21h, ainsi que du lundi au vendredi dans "Europe 1 Info", programmée de 13h à 15h.
Le dimanche 7 juin dès 14h, Europe 1 retransmettra en direct et en intégralité la finale messieurs avec les commentaires de Cyrille de la Morinerie et Axel May.


Une nouvelle série podcast en 5 épisodes

Europe 1 poursuit également son déploiement audio digital autour de Roland-Garros avec une nouvelle série de podcasts intégrée à la collection "Destins Extraordinaires". Cette série audio inédite consacrée à l’histoire du tournoi sera composée de 5 épisodes racontés par Olivier Delagarde. Europe 1 précise que cette production s’inscrit dans la perspective du centenaire du stade prévu en 2028.
Les épisodes réuniront plusieurs intervenants issus de l’univers du tennis et du sport parmi lesquels Gilles Moretton, président de la FFT, Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, Patrick Proisy, finaliste en 1972, Jean-Paul Loth, ancien capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, Julien Reboullet, chef de la rubrique tennis à L’Équipe, ainsi que Jean Couvercelle, fondateur de Tennis Magazine.


Une mécanique d’engagement avec les auditeurs

Jusqu’au dimanche 24 mai, Europe 1 organise également une opération antenne permettant aux auditeurs de gagner des places pour la finale dames du samedi 6 juin et la finale messieurs du dimanche 7 juin. La participation se fait par SMS au 7 39 21 avec les codes "DAMES" ou "MESSIEURS". Le coût annoncé est de 3 x 0,75 centimes plus le coût d’un SMS.


Tags : couverture, Donat Vidal Revel, Europe 1, Olivier Delagarde, sport



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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