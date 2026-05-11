Pourquoi la radio reste la plateforme dominante pour l’audio sportif  €

Selon Edison Research, la radio AM/FM représente 61% de l’écoute audio sportive aux États-Unis au troisième trimestre 2024, loin devant les podcasts à 27% et SiriusXM à 12%. Ces données mises en avant par Katz Radio Group soulignent la domination de la radio dans les usages audio liés au sport, notamment dans les contextes de mobilité et d’écoute en temps réel.
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