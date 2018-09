Sud Radio à Marseille avec La Provence

André Bercoff présentera son émission "Bercoff dans tous ses états", de midi à 14h en direct depuis la Foire Internationale de Marseille sur le stand La Provence. Enfin, l'équipe des "Vraies Voix", Christophe Bordet, Philippe David et Philippe Bilger, sera en direct depuis la Foire de 16h à 20h. Ceux qui font Marseille prendront également la parole : Stéphane Tapie, Renaud Muselier, Martine Vassal, Ludovic Turac - lauréat de Top Chef, Samia Ghali, sénatrice de Marseille, Soprano, Franz-Olivier Giesbert, René Malleville - le plus célèbre supporter de l'OM, les stars de la télé-réalité Rémi Notta, Kevin et Paga des Marseillais et bien d'autres figures marseillaises.