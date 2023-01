Succès pour le lancement du Winter Tour Radio Mont Blanc

En parallèle, avec le concours de la Compagnie du Mont-Blanc, Radio Mont Blanc a réservé une benne privatisée exclusivement pour une cinquantaine d’auditeurs, fans et invités; direction le top de l’Aiguille du Midi, située à 3 842 mètres d’altitude. Ils ont pu découvrir ce site et admirer la vue époustouflante sur le Mont-Blanc avec petit déjeuner au sommet. En duplex son et vidéo, avec l’animatrice Jessica et avec la complicité d’Antoine Burnet, directeur commercial et marketing de la Compagnie du Mont-Blanc, l’expérience a été retransmise aux auditeurs. Une chasse au trésor organisée a également animé la commune et a récompensé la fidélité des auditeurs avec des accès pour l’Aiguille du Midi en cadeaux.