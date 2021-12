Succès pour la première étape du Nostalgie Magic Tour

Cette première étape à Messancy a donc permis de récolter 1 200 jouets et 950 kg de piles et batteries usagées pour venir en aide aux enfants. Chaque jour, l’association Arc-en-ciel redistribue la récolte aux associations de la région visitée. Ce sont 8 associations et pas moins de 510 enfants qui profiteront des jouets du jour. Parmi elles, l'association Capucine, Les Glaïeuls ou encore à l'ASBL Le Bailliage.

Cette sympathique opération se poursuit ce mercredi 1er décembre (Shopping Nivelles) puis ce jeudi 2 décembre (Westland Shopping Anderlecht), ce vendredi 3 décembre (shopping Cora La Louvière) ainsi que ce samedi 4 décembre (Shopping Cora Rocourt).