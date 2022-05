Succès pour la 30e édition des Disques d'Or sur Bel RTL

En offrant deux places pour leur concert au Stade Roi Baudouin de cet été, Olivier Leborgne a convaincu l'un des participants aux enchères d'offrir 13 000 euros pour le disque d'or de Coldplay "Music of the spheres". Serge Jonckers a cédé un disque d'or de Pierre Rapsat, qui lui avait été remis en main propre par le chanteur, pour 22.000 euros. Manu, un enchérisseur liégeois persévérant, a remporté le disque d'or de Christophe Willem "Inventaire" en donnant la somme de 16 000 euros. Grâce à Bernard et François, le disque d'or "Tour 66 - Stade de France" de Johnny Hallyday a atteint la somme importante de 120 000 euros, somme qui s'ajoute à la cagnotte du Télévie. Fernand, médecin et fidèle de l'émission, repart avec le disque d'or de Francis Cabrel "Vise le ciel" pour la somme de 5 000 euros.

Enfin, Pascal Obispo, la parrain de cette édition du Télévie, a clôturé l'émission en présentant le double disque de platine de Stromae "Multitude". Ce dernier décroche le record de cette édition en partant pour un montant de 160 000 euros grâce à François et à l'aide de Jean-Pierre.