Strasbourg accueille le Festival du livre audio et du podcast

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Le Festival du livre audio et du podcast se tient du 12 au 23 mai 2026 à Strasbourg. L’événement s’inscrit dans une approche centrée sur les formats audio, avec des propositions qui couvrent la création, la diffusion et la formation. Le programme annonce des lectures, des studios mobiles, des ateliers autour du livre audio et du podcast ainsi que des formations professionnelles.
Le mardi 12 mai à 10h30 et 14h30, "Au creux de votre oreille !" se déroule à l’Espace Django. Cette "Lecture immersive - une lectrice, un musicien, 45 casques et 90 oreilles !" propose une expérience d’écoute au casque portée par Patricia Audo, lectrice à voix haute, et Rémy Peray, créateur sonore. Le dispositif repose sur une réception individuelle du son, malgré un cadre collectif, avec un groupe de spectateurs équipé de 45 casques.
Le mardi 12 mai à 10h30 et 14h30, "Au creux de votre oreille !" se déroule à l’Espace Django. Cette "Lecture immersive - une lectrice, un musicien, 45 casques et 90 oreilles !" propose une expérience d’écoute au casque portée par Patricia Audo, lectrice à voix haute, et Rémy Peray, créateur sonore. Le dispositif repose sur une réception individuelle du son, malgré un cadre collectif, avec un groupe de spectateurs équipé de 45 casques.
Formation et structuration des compétences
Le lundi 18 mai de 16h à 18h, une formation intitulée "Créer un podcast" est proposée au Centre de culture numérique. Elle aborde les différentes étapes de production, de l’écriture à l’habillage sonore, ainsi que les outils techniques et les plateformes de diffusion.
Le mercredi 20 mai de 14h à 17h, une autre formation porte sur "État de lieux du marché du livre audio". Elle traite des usages, des acteurs et de l’économie du secteur en France, en détaillant les métiers impliqués comme les ingénieurs du son, les comédiens ou les directeurs artistiques.
Le mercredi 20 mai de 14h à 17h, une autre formation porte sur "État de lieux du marché du livre audio". Elle traite des usages, des acteurs et de l’économie du secteur en France, en détaillant les métiers impliqués comme les ingénieurs du son, les comédiens ou les directeurs artistiques.
Pratiques de terrain et culture sonore
Les 16 et 17 mai de 9h à 17h, un week-end d’initiation à la prise de son naturaliste est organisé à la Maison de la Forêt 201. Encadré par Marc Namblard, il propose une approche pratique de la captation sonore en environnement naturel, avec un nombre de places limité à 10. Le samedi 16 mai de 18h à 19h, une "Soirée de lectures Écouter la nature" prolonge cette approche en mettant en avant l’écoute et la narration sonore.
Le mardi 19 mai à 17h, une rencontre en ligne avec la maison d’édition L’écrit du Son revient sur les interactions entre texte et création sonore depuis 2008. Elle évoque également les publications récentes et les formats audio éditoriaux. Le jeudi 21 mai à 17h30, une autre rencontre en ligne présente le projet européen "Sound Steps", consacré à la création et à la diffusion d’œuvres sonores géolocalisées dans l’espace public.
Le mardi 19 mai à 17h, une rencontre en ligne avec la maison d’édition L’écrit du Son revient sur les interactions entre texte et création sonore depuis 2008. Elle évoque également les publications récentes et les formats audio éditoriaux. Le jeudi 21 mai à 17h30, une autre rencontre en ligne présente le projet européen "Sound Steps", consacré à la création et à la diffusion d’œuvres sonores géolocalisées dans l’espace public.
Voix, interprétation et détection de talents
Le vendredi 22 mai de 17h à 19h, un atelier d’initiation à la lecture à voix haute se tient à la Médiathèque André Malraux. Il vise à travailler la voix, la narration et les techniques d’interprétation, avec une ouverture au podcast et à la voix-off. Le samedi 23 mai de 10h à 17h, le "Casting la Voix" propose une sélection de lecteurs à voix haute devant un jury professionnel. Les candidats lisent un extrait et les 2ème et 3ème prix remportent des livres audio, tandis que le 1er prix bénéficie d’une démonstration professionnelle. Les inscriptions débutent à partir du 10 mai.
Le festival inclut également des actions pédagogiques comme "Le Livre Audio en classes" le lundi 11 mai 2026 à 10h30 et 14h30, reprenant le dispositif de lecture immersive avec 45 casques et 90 oreilles. Enfin, le Prix du Public du livre audio francophone, en partenariat avec Netgalley, permet aux auditeurs de voter jusqu’au 14 juin pour leur livre audio préféré.
Le festival inclut également des actions pédagogiques comme "Le Livre Audio en classes" le lundi 11 mai 2026 à 10h30 et 14h30, reprenant le dispositif de lecture immersive avec 45 casques et 90 oreilles. Enfin, le Prix du Public du livre audio francophone, en partenariat avec Netgalley, permet aux auditeurs de voter jusqu’au 14 juin pour leur livre audio préféré.