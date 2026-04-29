Strasbourg accueille le Festival du livre audio et du podcast

Le vendredi 22 mai de 17h à 19h, un atelier d’initiation à la lecture à voix haute se tient à la Médiathèque André Malraux. Il vise à travailler la voix, la narration et les techniques d’interprétation, avec une ouverture au podcast et à la voix-off. Le samedi 23 mai de 10h à 17h, le "Casting la Voix" propose une sélection de lecteurs à voix haute devant un jury professionnel. Les candidats lisent un extrait et les 2ème et 3ème prix remportent des livres audio, tandis que le 1er prix bénéficie d’une démonstration professionnelle. Les inscriptions débutent à partir du 10 mai.

Le festival inclut également des actions pédagogiques comme "Le Livre Audio en classes" le lundi 11 mai 2026 à 10h30 et 14h30, reprenant le dispositif de lecture immersive avec 45 casques et 90 oreilles. Enfin, le Prix du Public du livre audio francophone, en partenariat avec Netgalley, permet aux auditeurs de voter jusqu’au 14 juin pour leur livre audio préféré.