Stingray rachète 101 radios au Canada. Révolutionnaire ?

La transaction fait de Stingray la plus grande entreprise de médias indépendante au Canada. Du même coup, elle deviendrait le deuxième plus grand groupe radiophonique privé et le troisième concernant le montant des revenus au Canada. Stingrey était jusque là un groupe, proposant au Canada et aux Etats Unis, un service payant pour l'écoute des centaines de radios numériques, sans publicité. Stingrey propose aussi sur le même principe des chaînes de télévision spécialisées. On connaît cette marque en Europe puisqu’elle propulse, depuis les Pays-Bas, quatre chaines de télévision, Stingrey Brava, Stingray Djazz, Stingrey iConcerts et Stingray Lite TV, disponibles en France sur le bouquet Canal.



Pour certains, c'est le signal que la radio va mal aux USA et au Canada. Deux des trois plus grands groupes de radios américaines sont en difficultés financières. En tout cas, cela prouve que si une société de streaming se permet de racheter des radios hertziennes, c'est qu'elles conservent un certain intérêt.