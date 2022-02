Stéphane Bern et Matthieu Noël célèbrent l’amour sur Europe 1

Jusqu'à vendredi, les auditeurs d'Europe 1 plongent dans le destin de ces couples qui se sont aimés durant toute leur vie, de ces amoureux qui ont vécu l’amour à Venise, mais aussi de ces hommes et de ces femmes dont le mariage fut monté de toutes pièces, pour le pire mais parfois le meilleur, ou ceux qui se sont mariés… 4 fois, quand d’autres sont restés célibataires endurcis toute leur vie...

David Castello-Lopes remontera, tout au long de la semaine, aux origines de l’amour sous toutes ses formes : de la Saint-Valentin au mariage gay en passant par le symbole cœur, mais aussi le pacemaker et le viagra pour que l’amour dure encore plus longtemps...