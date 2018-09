Steeven Glo rejoint Yukan

Sorti de l’ESRA ISTS, Steeven Glo a débuté par un stage chez RCF Finistère fin 2014. De mars 2015 à juin 2018, il est embauché comme technicien d’installation au service technique du réseau RCF à Lyon. Durant ces 3 années Steeven va, entre autre, participer et effectuer le déploiement des consoles numériques AXIA et du logiciel DIGAS au seins des stations locales RCF. Avec un penchant pour la radio, l’audio, la vidéo et avec une passion pour l’IP, Steeven Glo vient ainsi renforcer l’équipe de Yukan en tant que technicien.