Spotify s'ouvre à tous les podcasts

Le Graal du podcasteur, c'est indéniablement d'être diffusé sur un maximum de plateformes. Le numéro mondial du streaming vient de leur apporter un nouveau service sur un plateau. La nouvelle interface "Spotify For Podcasters" aide les créateurs de podcasts à diffuser leurs émissions via la plateforme de streaming audio. Ainsi, comme sur Applce Podcast ou Google Podcast, il est possible d'ajouter gratuitement son podcast à Spotify grâce à un simple flux RSS. Ainsi, l’émission ne sera pas hébergée directement par Spotify mais diffusée par la plateforme : à chaque nouvel épisode, le flux sera mis à jour et les abonnés pourront y avoir accès via le site ou l’application Spotify.