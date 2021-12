Spotify : la scène française tire son épingle du jeu

Cette tendance peut s’expliquer par le lancement de la fonctionnalité "Mon Daily”"sur Spotify, une playlist qui chaque jour mêle musique personnalisée et actualités du jour. Ainsi, "Brut.", "L’Heure du Monde" et "Sur le fil", trois podcasts qui font partie de la sélection "Mon Daily", arrivent respectivement en première, deuxième et quatrième positions. La culture générale reste un thème privilégié avec en troisième place "Choses à Savoir" et en huitième "Le billet sciences de franceinfo". Les sixième et septième podcasts du classement mettent l’humour à l’honneur avec le "Montreux Comedy Edition Audio" et "La table Ovale" de Mcfly et Carlito. Les enfants sont aussi représentés dans ce top 10 avec "Mythes et Légendes" en cinquième place. "Le Cœur sur la table" arrive en 9e position en abordant l’amour au sens large. Enfin, toujours très apprécié par les Français, "Une vie plus saine & sereine" est le représentant de la catégorie bien-être de ce top 10.