Spotify : Bababam et Choses à Savoir rejoignent Megaphone

Cette annonce fait suite à la récente acquisition de Chartable par Spotify. Chartable est une plateforme d'analyse des podcasts qui permet aux éditeurs de connaître et de développer l'audience de leurs podcasts grâce à des outils d'attribution promotionnelle et d'analyse d'audience. Ces outils seront intégrés à Megaphone, améliorant ainsi la gamme de produits de la plateforme grâce aux informations sur l'audience et aux outils promotionnels de pointe de Chartable.

En Europe, les dépenses publicitaires liées aux podcasts devraient augmenter de plus de 50% et atteindre plus de 200 millions d'euros d'ici 2023 (IAB Europe, mai 2021).