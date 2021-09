Souvenirs FM organise son Marathon Radio

Le vendredi 24 mai 2019, Souvenirs FM organisait, pour la toute première fois, son premier Marathon radio : 24 heures d’antenne en direct animées par Greg. Une réussite, qui a poussé l’équipe de la station locale associative à remettre le couvert. En effet, si la seconde édition n’avait pu voir le jour en 2020 à cause des différents confinements, elle aura finalement lieu ce vendredi 17 septembre, dès 07 heures du matin, jusqu’au lendemain, même heure. Au programme : des invités locaux tout au long de la journée, des artistes en session live dans le studio, et de nombreux cadeaux à gagner, tout au long de l’événement.

Et à chaque heure a sa thématique. Au total, près d’une cinquantaine d’invités se succèderont dans les studios de Souvenirs FM, avec également plusieurs sessions live d’artistes locaux.