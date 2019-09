Sonotechnique devient distributeur des produits radio Lawo au Canada

"Lawo est très heureux de collaborer avec Sonotechnique" a pour sa part déclaré Jochen Richter, directeur des ventes radio chez Lawo. "En trente ans de service personnalisé, Sonotechnique s'est forgé une solide réputation en matière d'expérience et de connaissance approfondie du monde de la radio canadien. Son désir d'assister les radios à définir et à réaliser leurs objectifs opérationnels constitue une excellente carte de visite. Nous nous félicitons de ce partenariat important pour le territoire canadien".

Par le biais de ses implantations à Montréal, Toronto et Vancouver, Sonotechnique propose des services de planification, d'intégration et d'installation aux chaînes radio. Sonotechnique représentera toute la gamme d'équipements et de solutions radio de Lawo, y compris les consoles de mixage ruby et crystal, la passerelle audio haute densité Power Core AES67, le mélangeur crystalCLEAR sur écran tactile et RƎLAY, une suite de logiciels de radio virtuelle pour PC.