Solidarité : Radio France dévoile les dispositifs détaillés de ses 7 antennes

Elles multiplieront les formats : émissions spéciales, reportages et invités rythmeront ainsi cette journée de solidarité dont l’interaction et le débat d’idées seront les fils rouges. La complémentarité des antennes permettra d’explorer ces thématiques dans toutes leurs dimensions avec des portes d’entrée originales comme la mise en lumière des combats historiques de l’éducation ou encore l’angle de la liberté culturelle, notamment via la musique. Sur le numérique, les antennes proposeront une série d’articles et de formats pédagogiques pour expliquer à l’endroit de tous la liberté d’expression, illustrée notamment par la republication des caricatures de Charlie Hebdo.