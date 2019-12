Slate : un podcast au coeur des manifestations

En plein cœur des manifestations, Samia Basille, journaliste qui a enquêté sur ce podcast, ancienne employée au ministère de l’Intérieur et militante depuis son plus jeune âge, écoute et raconte : avant, pendant, après, on suit la préparation des protagonistes, leurs stratégies, leur vie en pleine action, les tactiques de maintien de l’ordre, les regards portés les uns sur les autres, la sémantique utilisée, la question de la liberté de la presse et les tentatives de récupération politique.