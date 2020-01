Skyrock : M'Rik revient sur son parcours dans le podcast "Des Ondes Vocast"

L'animateur de Skyrock se confie aussi sur ce qu'il écoute au quotidien à la radio et en podcast : deux émissions de France Inter et Europe 1 en particulier, ainsi que le podcast "La Story" des Echos.

Et comme chaque fois, dans le podcast "Des Ondes Vocast", c'est l'occasion de (ré)écouter des archives. Cette fois-ci, une spéciale Skyrock : extraits des Monstres (matinale avec Manu Lévy et JC, 1994-1995) et Maurice Radio Libre notamment. Il est aussi question du clash entre l'équipe de Lovin'Fun (Difool et le Doc sur Fun Radio) et Tabatha Cash (Le Skyclub, libre antenne sur Skyrock avec le Toubib et Frédérico a.k.a Fred Musa) ainsi que le passage d'Aaliyah au micro de Planète Rap, un mois avant son décès.