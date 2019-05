Situation sociale des auteurs : des avancées mais des auteurs toujours lésés

En revanche, les organisations d’auteurs signataires interpellent le gouvernement sur le retard préjudiciable pris dans la publication d’un décret sur le régime de retraite complémentaire obligatoire des artistes et auteurs, le RAAP. Cette négligence fait peser sur les auteurs de l’audiovisuel et du cinéma une charge financière indue alors que leurs conditions de vie et de rémunération ne cessent de se dégrader et que la législation prévoit la prise en charge par les producteurs d’une partie de la cotisation au RAAP.

Depuis le 1er janvier 2017, les cotisations au RAAP (régime de retraite complémentaire obligatoire des artistes et auteurs) sont précomptés à hauteur de 4% sur les droits et rémunérations des auteurs dramatiques. C’est une réforme positive pour les auteurs de l’audiovisuel et du cinéma qui avait d’ailleurs déjà été appliquée avec succès dès 2005 pour l’autre régime de retraite complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques, le RACD.