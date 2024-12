France Musique : "42ème Rue" célèbre la comédie musicale

Au programme, des extraits d’œuvres emblématiques comme "Les Misérables", "Hello, Dolly !," "Gypsy, et Wicked," mais aussi des avant-premières de spectacles inédits et une comédie musicale spécialement créée pour l’occasion en partenariat avec la SACD. L’événement sera porté par une troupe impressionnante de 100 artistes, accompagnés par le prestigieux Grand Orchestre de 42ème Rue, sous la direction musicale de Thierry Boulanger et Patrice Peyriéras.

Les spectateurs pourront apprécier les performances de grands noms tels que Natalie Dessay, Caroline O’Connor, et Yanowski, aux côtés de jeunes talents issus de la Classe Libre de comédie musicale du Cours Florent et de l’École de Comédie Musicale de Paris. La soirée sera également enrichie par la participation de la Maîtrise de l’Opéra-Comique, de chorégraphies signées Emma Kate Nelson, Vincent Brisson...