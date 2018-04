Sibyle Veil s'adresse aux salariés de Radio France

"Le CSA m’a fait l’honneur de me nommer à la présidence de Radio France à compter de lundi 16 avril. Au travers de ce choix, ce sont les résultats exceptionnels de Radio France que le CSA a reconnus" explique Sibyle Veil dans ce message adressé ce matin à l'ensemble des collaborateurs de Radio France. "Désormais, après avoir passé 3 années à travailler avec vous tous, femmes et hommes engagés et passionnés de Radio France, c’est une grande fierté pour moi de représenter en votre nom cette entreprise unique au monde, dont les missions sont essentielles pour créer du commun et renforcer le vivre-ensemble".