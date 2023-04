Sibyle Veil élue présidente du Comité Radio de l'UER

"Je remercie mes homologues de m’avoir désignée Présidente du Comité Radio de l’UER. Les défis communs des médias de service public européens sont nombreux, chaque jour qui passe nous en offre de nouvelles illustrations. Ensemble, nous allons travailler à assurer une place de choix et des règles équitables pour nos médias dans notre nouvel environnement numérique. Le potentiel de la radio y est grand, avec le développement des podcasts et des technologies du son. J’en suis convaincue - audio is the new cool ! – et j’ai hâte de pouvoir le dire haut et fort aussi à l’échelle européenne" a déclaré Sibyle Veil, nouvelle présidente du Comité Radio de l'UER