UER : la 29e Assemblée de la radio aura lieu à Athènes

L'événement donnera un aperçu de l'importance de la radio et de la manière de maintenir l'attractivité des marques de médias de service public pour les nouvelles générations et les jeunes talents. L'Union Européenne de Radio-Télévision explorera les développements du contenu, du format et de la distribution audio, et comment ils modifient le paysage audio, en particulier dans les voitures. Lors de cette 29e Assemblée de la radio, les initiatives prises pour rendre la radio plus durable, diversifiée et inclusive seront également abordées.

L'élection du nouveau Comité Radio aura lieu le deuxième jour.