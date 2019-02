Sibyle Veil devient Présidente des Médias Francophones Publics

"À l’heure où partout dans le monde, le numérique bouleverse le rôle et la place des médias, nous devons utiliser la francophonie comme une force. C’est tout le sens des MFP : ensemble, nous sommes plus forts pour mieux comprendre les mutations qui touchent de chaque côté de l’Atlantique nos écosystèmes et pour réfléchir aux meilleures réponses à y apporter en tant que médias de service public. Ensemble, nous pouvons aller plus vite pour adapter nos offres et conjuguer nos efforts pour donner la meilleure exposition possible aux contenus francophones. Je suis heureuse de m’engager aujourd’hui à la tête de l’Association des MFP et je consacrerai toute l’énergie nécessaire à l’amplification de nos échanges, de nos collaborations, et de nos coproductions" a déclaré Sibyle Veil, nouvelle présidente des MFP.