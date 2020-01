Si c'est belge... c'est sur Bel RTL

Le spécialiste musique de Bel RTL, Serge Jonckers, va choisir un artiste belge qu’il souhaite soutenir et le fera découvrir aux auditeurs de Bel RTL. "J’ai toujours considéré que les artistes de notre communauté devaient faire partie de notre offre musicale. À l’heure de la multiplication des moyens de diffusion et autres plates-formes de streaming, une radio comme Bel RTL se doit d’assumer ses choix éditoriaux" dit-il. La chanson de l’artiste sélectionné par l'expert musical entrera directement dans la playlist de Bel RTL pour deux semaines. Il sera également l’invité de "Club Music", le samedi de 18h à 20h)Comment participer ? Il suffit simplement de faire parvenir sa création et ses coordonnées à Serge Jonckers