Serge Blanco rejoint Europe 1

Ancien président du Biarritz Olympique et de la Ligue Nationale de Rugby, Serge Blanco commentera en exclusivité pour Europe 1 les matchs du XV de France durant la Coupe du monde et interviendra régulièrement dans l’émission quotidienne "Europe 1 Sport", présentée par Lionel Rosso et Céline Géraud entre 20h et 23h.Serge Blanco sera également, avant la Coupe du monde, l’invité d’un épisode de la série de podcasts Les Géants au micro de Jacques Vendroux avec aux manettes l’équipe d’Europe 1 Studio.