Saxe (Allemagne) : extinction de la FM cette semaine ?

Non, l’Allemagne ne va pas aller plus vite que la Norvège qui a éteint ses émetteurs FM en fin 2017 au profit d’une diffusion exclusivement en numérique terrestre DAB+ mais qui avait prévenu bien à l’avance. L’Allemagne ne va pas non plus aller plus vite que la Suisse où d’autres pays européens qui ont prévu d’éteindre la FM d’ici environ cinq ans.

En fait, Media Broadcast, le principal diffuseur des stations FM de Saxe, vient de céder, début avril, une grande partie de ses 1 000 antennes FM et les nouveaux propriétaires ont exigé que de nouveaux contrats de diffusion soient signés avec les radios, contrats avec évidement une augmentation des tarifs très forte qui peut aller de 30 à 500% pour certaines radios.



Les radios affirment que les diffuseurs sont en situation de quasi-monopole ce qui aurait permis à Media Broadcast de relever ses prix. Les nouveaux propriétaires devraient donc renégocier les contrats avec une forte hausse pour rentabiliser leur achat. Les radios ont demandé une intervention politique pour résoudre le problème.