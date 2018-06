Sandrine Treiner (France Culture) : "L’été est une saison qui nous va bien"

LLPR - Lors de la présentation de cette grille, vous avez dit ‘l’été, c’est épatant à France Culture’. Pourquoi un tel enthousiasme ?

Sandrine Treiner - Notre grille d’été, contrairement à ce que font les radios habituellement, est composée de programmes extrêmement ambitieux, préparés tout au long de l’année, spécialement pour l’été. Au regard de nos formats, l’été est une saison qui nous va bien. Nous y mettons de cœur, de l'inventivité et de l'énergie. Et cela s’est couronné de succès, puisque les années précédentes, de nombreux auditeurs nous ont rejoint pendant cette période et que nous avons su les garder le reste de l'année. L’été est vraiment un moment privilégié pour goûter à l’offre de France Culture.



LLPR - Vous pourriez être tentés par les rediffusions ?

Sandrine Treiner - On en fait quelques-unes sur certaines émissions emblématiques qu’on essaye de réassembler. Mais cette question a été profondément bouleversée par le numérique. Notre offre de podcast est une rediffusion permanente !



LLPR - France Culture est la radio la plus en avance sur le podcast natif….

Sandrine Treiner - Personne, comme nous, creuse les grandes espaces de la création, des idées et des savoirs. On est singuliers sur l’antenne, on l’est aussi dans notre offre de podcasts. Si on prend le podcast natif sur les fictions, nous sommes les seuls à en produire de cette façon, très sophistiqué, extrêmement bien réalisé et écrit par des auteurs exigeants. On a une histoire dans chacun de nos domaines que l’on réinjecte dans tout ce que la modernité numérique nous permet de faire de nouveau.



LLPR - Votre station, longtemps confidentielle, est aujourd'hui un succès d’audience. Comment l’expliquez-vous ?

Sandrine Treiner - Notre succès est grandissant depuis plusieurs années. Une barre a été franchie il y 4 ou 5 ans avec les 2 points d'audience cumulée. L’année dernière, nous avons passé les 2.5 points et nous avons battu notre record de téléchargements de podcasts avec 23.5 millions sur le mois de mai. France Culture a acquis une vraie place en matière de transmission de la création et des savoirs quelle n'avait jamais eu. La démultiplication de notre offre, notamment sur le numérique, a servi, aussi bien les internautes, que les auditeurs. Finalement, tout cela a produit une augmentation de notre audience globale.