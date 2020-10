"Salut l'info !" (franceinfo) : lauréat de "la meilleure déclinaison digitale"

"Ce podcast sur l’info destiné aux 7‐11 ans est remarquablement bien fait. Il est conçu pour et avec les enfants. Il s’appuie sur l’ADN d’Astrapi, avec son ton décalé et positif, et le savoir‐faire des équipes de franceinfo, pour combler un véritable manque dans l’offre média. Il permet de toucher les enfants, les parents, les enseignants et de conquérir de nouveaux publics, tout en remplissant la mission essentielle d’Astrapi : aider les enfants à comprendre le monde qui les entoure et à croquer la vie" a précisé le jury, composé de 16 professionnels des médias, responsables et gérants Relay.

Fruit de l’association novatrice et complémentaire de la radio d’information franceinfo et du magazine pour enfants Astrapi, “Salut l’info !” balaye l’actualité chaque semaine sans tabou, de manière pédagogique et informative.