Salon de la Radio : votez pour les Grands Prix Radio 2019

L'application Vox'M se positionne comme "une application faite par des auditeurs pour améliorer l'interaction entre les radios et leurs publics". L'équipe de Vox'M présentera d'ailleurs ce service original lors du Salon de la Radio et de l'Audio Digital . Jeudi (avant 17h), vendredi (avant 17h) et samedi (avant 15h), vous aurez la possibilité de voter vocalement pour deux Grands Prix Radio 2019 : le meilleur service de l'année et le meilleur produit de l'année 2019.Il vous suffit dans un premier temps de télécharger cette application puis de voter pour l'un des 3 services ou produits retenus pour cette nouvelle édition des Grands Prix Radio 2019 . Vendredi et samedi, vous pourrez réagir aux résultats de la veille et laissez vos impressions via Vox'M. Chaque jour, un tirage au sort récompensera un gagnant qui remportera un récepteur DAB+ de la marque Pure.