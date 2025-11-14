La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 14 Novembre 2025 - 06:50

Nicolas Lespaule revient sur PerfectoMusic avec une émission hebdomadaire


PerfectoMusic annonce le retour de "Saturday Night by Lespaule", émission culte animée par Nicolas Lespaule. À partir de ce 15 novembre , les auditeurs pourront la retrouver chaque samedi à 22h sur l’application PerfectoMusic et en podcast. Le service propose un mois d’essai gratuit, sans engagement.



Interrogé sur son retour, Nicolas Lespaule assume un regard lucide sur le média radio : "Je pense que l’avenir de la radio, c’est PerfectoMusic. Les radios musicales traditionnelles sont en perdition ; elles persistent à aller dans le mur en klaxonnant". L’animateur estime que Perfecto propose une approche qui rompt avec les formats figés : "Je n’ai trouvé que Perfecto qui développe aujourd’hui un concept d’avenir : on met un coup de pied dans la fourmilière, on fait voler en éclats les préceptes de la radio qui l’ont bridée pendant quarante ans".
Le retour de "Saturday Night by Lespaule" illustre une tendance de fond dans l’audio : la fusion entre radio et podcast au sein de plateformes hybrides. En s’appuyant sur des animateurs identifiés et des formats exclusifs, PerfectoMusic cherche à renforcer sa position sur un segment premium où la personnalité de l’animateur demeure centrale.

Nicolas Lespaule défend une radio “faite avec le cœur” : "C’est un programme fait par des hommes, avec l’humain au centre. À l’époque, "Saturday Night by Lespaule" donnait à l’animateur la liberté d’être tout : programmateur, présentateur et mixeur".
Frédéric Brulhatour
