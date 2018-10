Grands Prix Radio 2019 : inscrivez-vous dès maintenant !

Voici les catégories de l'édition 2019

Date limite d'inscription : le 7 janvier 2019

Point d'orgue du Salon de la Radio et de l'Audio Digital, lreviennent en 2019, co-organisés par La Lettre Pro de la Radio, les Editions HF, Médiatic Conseils, Les Editions de l'Octet et Actuonda.Une fois de plus, il s'agit de valoriser et de stimuler la profession tant que ce soit les stations, les expériences audio digital, la création publicitaire radiophonique francophone diffusée sur les radios locales, régionales, nationales et digitales (webradios et plateformes de streaming).Le jury est composé de personnalités de la radio, des médias, de la publicité, du marketing, des études, du droit et de la créativité. Les membres viennent de France, outre-mer, Belgique, Suisse, Québec et Afrique, afin de conjuguer les différentes sensibilités francophones.