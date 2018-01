Salon de la Radio : rendez-vous en 2019 !

Alors que l'édition 2018 semble avoir franchi un nouveau pallier avec une affluence en hausse et un programme "musclé", une nouvelle édition du Salon de la Radio et de l'Audio Digital - European Radio Show - aura lieu les jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019. L'Espagne et le Portugal seront notamment les pays qui seront mis à l'honneur durant ces trois journées.