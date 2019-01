Salon de la Radio : pourquoi participer au Hackathon ?

De nouveaux supports d’écoute, comme les smartphones ou les enceintes connectées, modifient notre rapport à l’écoute de la radio, aussi bien qu’à la production de contenus. Et si l’univers du podcast est en pleine explosion et permet à tout un chacun de prendre la parole, il semble que la révolution n’en n’est qu’à son commencement : de nouveaux usages vont impulser de nouveaux formats et conquérir de nouvelles audiences. Et si c’était vous qui étiez à l’origine de ces innovations ? Grâce à "Rebounce Audio", le premier Hackathon du Salon de la Radio et de l'Audio Digital, vous allez pouvoir réfléchir, partager une ou plusieurs idées et la promouvoir.