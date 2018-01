Salon de la Radio : le programme minute par minute

Pas de répit pour les braves. Cette deuxième journée au Salon de la Radio s'annonce riche en événements. Évoquons d'abord la nocturne, un moment privilégié pour les exposants, les visiteurs et les intervenants. Le coup d’envoi de la nocturne du Salon de la Radio sera donné à 19h30. Une occasion de déambuler dans l’enceinte de la Grande Halle de la Villette, de stand en stand. Une occasion aussi et surtout pour prendre le temps de discuter autour d’un verre et d’échanger autour de l’avenir de la radio. Cette année, La Radio du Salon de la Radio montera le son pour danser et s’amuser toute la soirée. D'autant que, cette année, c'est Nostalgie qui assurera l’ambiance de la soirée au son des années 80.Le public pourra également applaudir le spectacle exclusif de Toni Rostini. Si les professionnels de la radio ne connaissent pas encore Toni Rostini, ils connaissent pourtant celui qui l'incarne : Bruno Rost qui dirige, depuis Bordeaux, WorldCast Systems (Ecreso, APT, Audemat). Bruno jouera sur scène son spectacle "Drôle de patron". On sera là pour l’encourager et l’applaudir.