Salon de la Radio : découvrez le programme 2018

Le Salon de la Radio marque incontestablement le milieu de la saison radiophonique. Et de belle manière. Durant trois jours, il s’agit de célébrer notre média et de rassasier les quelque 6 000 visiteurs. Les 25, 26 et 27 janvier prochains, dans cet endroit incroyable qu’est la Grande Halle de la Villette, classée monument historique, se succèderont mille et une animations, conférences, rencontres, surprises, ateliers et cérémonies pour célébrer la radio. Cette année, les pays scandinaves seront les pays mis à l’honneur durant ces trois journées avec, sous les feux des projecteurs, ses professionnels. Cela sera une occasion unique de découvrir les pépites de la radio nordique, de partager ce savoir-faire, de rencontrer de nouveaux clients, d’agrandir ou de consolider ce marché et de mettre en avant le premier pays à éteindre la FM. Téléchargez votre badge d'accès gratuit ICI Le programme complet, susceptible d'évoluer, est disponible ICI