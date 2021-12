Salon de la Presse au Futur, quelle place pour la voix ? 

Première nuance, tous les formats audio proposés par les médias ne sont pas des podcasts, mais des articles lus, soit par un journaliste ou une voix synthétique. L’intérêt de cette transposition de l’écrit en audio permet d’aller toucher le lecteur au plus près, et ainsi de créer une relation. L’intérêt ? Incarner le média et ainsi fidéliser le lecteur/auditeur.Cette « transposition massive transforme l’usage même que l’on a de l’information », selon Cécilia Gabizon, le format audio permettant une plus grande disponibilité et d’aller à l’essentiel des articles. Tatiana de Francqueville évoque l’idée de « detox visuel ».Le format des articles lus s’inscrit dans une dynamique d’avancées technologiques plus profondes. Présent à cette conférence, Philippe Jannet, le co-fondateur d’ Odia s’est alors confié sur son travail d’innovation sur les technologies vocales, au côté de Luc Julia, le créateur de SIRI. Odia est un logiciel qui transforme automatiquement les articles écrits en format mp3. Aussi, cette voix synthétique, qui est rendue aussi fluide et naturelle que possible, est une voix apprenante, qui progresse, sans cesse, sur la sémantique, à l’aide de l’IA (intelligence artificielle).Synthétisation des voix des journalistes, des podcasts interactifs… les idées sont lancées ! Un futur en passe de devenir présent sous peu ?