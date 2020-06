Salhia Brakhlia rejoint la matinale de franceinfo à la rentrée 2020

Rédigé par Brulhatour le Mercredi 17 Juin 2020 à 10:19 | modifié le Mercredi 17 Juin 2020 à 10:19

Dès la rentrée, Salhia Brakhlia animera avec Marc Fauvelle le "8 .30 franceinfo", le rendez-vous politique diffusé en direct et en simultané à la radio et à la télévision, sur le canal 27 de la TNT. Du lundi au vendredi, Salhia Brakhlia et Marc Fauvelle donneront rendez-vous aux auditeurs pour une demi-heure d’échange, en face à face, avec celles et ceux qui font l’actualité.