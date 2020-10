Saison II pour "7e Science", podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université

Suite logique et complémentaire, cette saison 2 aborde des domaines encore plus variés pour que chaque auditeur devienne un réel expert en la matière. Le podcast se saisira de onze films majeurs sous un angle philosophique, historique, physique, génétique, sociologique, épidémiologique, paléontologique, climatologique, etc. Afin de varier les approches, un hors-série présentera la démarche scientifique et l'engagement des chercheurs dans un dialogue avec la société. Écho à l’actualité autour de la pandémie, cet épisode nous rappellera les enjeux médiatiques et politiques de la figure du scientifique en cas de crise...