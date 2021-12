Ruddy Aboab prend la direction de FIP

Ruddy Aboab prend la suite de Bérénice Ravache qui a porté les succès et développements de FIP durant les 4 dernières années, et qui a pris les fonctions de directrice déléguée de France Bleu. Il prendra ses fonctions le 3 janvier prochain et rejoint le Comité de direction de Radio France. Didier Varrod assure jusqu’à cette date la direction de FIP par Interim.

"Tout au long de sa carrière, Ruddy Aboab a œuvré à mettre en lumière des artistes de tous horizons et tous genres, et notamment de la scène indépendante française, que ce soit à la radio ou dans les salles de concert de France. Depuis le début de sa carrière, il a organisé plus de 300 concerts et programmé plus de 1 500 artistes français et internationaux".