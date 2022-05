Royaume-Uni : 80 foyers volontairement privés des programmes de la BBC

Sur les 80 ménages concernés, 30 ont initialement déclaré qu'ils ne voulaient rien payer et ne pas recevoir la BBC et 30 autres ne voulaient payer moins que le montant actuel de la redevance . Un groupe témoin de 20 personnes disposées à payer la totalité des frais de licence a également été inclus. Les ménages n'ont pu accéder à aucun service de la BBC, à la télévision, à la radio, en ligne et dans les applications, pendant neuf jours, couvrant deux week-ends complets. Ils n'étaient pas non plus autorisés à regarder le contenu de la BBC disponible sur d'autres services tels que Netflix ou YouTube. En retour, ils bénéficient d'une réduction d'environ 3,90 £ de la redevance. À la fin de l'étude, 42 des 60 ménages, soit 70%, qui souhaitaient initialement ne rien payer ou moins, ont déclaré qu'ils étaient prêts à payer la totalité des frais de licence ou plus en échange des services de la BBC.