Rouge et Blanc, le 1er podcast régional Genève Savoie Mont-Blanc

Au-delà du média audio, Rouge et Blanc assure la production de podcasts natifs personnalisés aux entreprises, pour une communication maîtrisée et raisonnée, riche en contenu informatif. La production de témoignages, de belles histoires, de portraits, de conseils et de chroniques, crée un lien nouveau entre la marque et son client. Pédagogique, le podcast fidélise ses auditeurs abonnés, et renforce avantageusement l’image de l’entreprise par son contact direct avec l’auditeur.

Rouge et Blanc est disponible sur les plateformes de diffusion et sur les réseaux sociaux.