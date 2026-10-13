Rossel Radio et OÜI FM donnent le ton dans L'Hebdo 225

Entre consolidation de ses activités et nouvelles acquisitions, Rossel Radio poursuit sa réflexion sur les prochaines étapes de son développement. Dans ce numéro 225 de La Lettre Pro de la Radio L'Hebdo, Nicolas Pavageau revient sur les orientations du groupe et les priorités retenues pour ses différentes stations. Si les perspectives de croissance restent ouvertes, l'attention se porte aujourd'hui sur le renforcement des positions existantes.

"Nous sommes toujours dans des perspectives de développement, mais aujourd'hui, nous accordons une grande importance à la consolidation de nos 8 radios sur nos zones de diffusion ou à proximité immédiate". Une stratégie qui privilégie donc, à ce stade, l'ancrage des stations dans leurs territoires et la consolidation de leur présence sur leurs marchés respectifs.