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Mardi 13 Octobre 2026 - 07:40

Rossel Radio et OÜI FM donnent le ton dans L'Hebdo 225


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Ce mardi, le numéro 225 de La Lettre Pro de la Radio L'Hebdo s'intéresse à deux approches du développement radiophonique. Nicolas Pavageau revient sur la stratégie de Rossel Radio, entre consolidation et acquisitions, tandis qu'Arnold, animateur du Morning Rock sur OÜI FM, explique comment renouveler chaque jour une matinale sans perdre de vue l'essentiel : les auditeurs.


Rossel Radio et OÜI FM donnent le ton dans L'Hebdo 225

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Entre consolidation de ses activités et nouvelles acquisitions, Rossel Radio poursuit sa réflexion sur les prochaines étapes de son développement. Dans ce numéro 225 de La Lettre Pro de la Radio L'Hebdo, Nicolas Pavageau revient sur les orientations du groupe et les priorités retenues pour ses différentes stations. Si les perspectives de croissance restent ouvertes, l'attention se porte aujourd'hui sur le renforcement des positions existantes.
"Nous sommes toujours dans des perspectives de développement, mais aujourd'hui, nous accordons une grande importance à la consolidation de nos 8 radios sur nos zones de diffusion ou à proximité immédiate". Une stratégie qui privilégie donc, à ce stade, l'ancrage des stations dans leurs territoires et la consolidation de leur présence sur leurs marchés respectifs.

Arnold défend une matinale qui ne s'installe jamais

Autre voix de ce numéro, celle d'Arnold, aux commandes du Morning Rock sur OÜI FM. Avec plus de 30 ans d'expérience radiophonique, l'animateur revient sur sa conception de la matinale, la place accordée à la musique et l'importance du direct. Il évoque également la proximité avec les auditeurs, la spontanéité à l'antenne et les évolutions imposées par les nouveaux usages de l'audio. Face à la concurrence des plateformes, il défend une émission capable de se renouveler :
"Je crois justement qu'une matinale ne doit jamais considérer que sa formule est définitivement installée". Un entretien consacré aux choix éditoriaux qui permettent de donner aux auditeurs une raison de rester à l'écoute.

Chaque mardi, d'autres rendez-vous à retrouver

Au-delà de ces deux entretiens, L'Hebdo propose sa sélection habituelle de contenus destinés aux professionnels de la radio et de l'audio digital. La Playlist de la rédaction côtoie les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, une sélection d'études consacrées à l'audio et des verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 225 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d'un accès total et illimité à nos contenus, c'est par : chaque semaine, une cinquantaine d'exclusivités sont proposées sur le site.


Tags : acquisition, animateur, Arnold Derek, catégorie B, Groupe 1981, Nicolas Pavageau, OUI FM, Rossel Radio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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