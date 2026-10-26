Comment la radio peut s’appuyer sur les podcasts pour reconquérir ses auditeurs

Vous aimerez aussi
-
Vaunet anticipe une nouvelle baisse de la publicité radio sur le marché allemand
-
Quels podcasts séduisent les Américains politiquement indépendants ?
-
Les quatre leviers pour renforcer l'efficacité publicitaire
-
Hugo Clément rejoint le réseau Acast avec les podcasts de Studio174
-
LORFM et Virgule.lu s'associent pour développer l'information transfrontalière
Parmi les consommateurs de podcasts interrogés, 46% écoutent la radio locale quotidiennement, 28% chaque semaine, 7% chaque mois, 13% moins d'une fois par mois et 7% jamais. Parmi ceux qui possèdent un podcast favori, 81% considèrent l'animateur comme une raison majeure ou exclusive de leur écoute, contre 82% des auditeurs quotidiens de radio. Pour ces derniers, 24% en font même leur seule motivation, contre 20% des auditeurs réguliers et 21% de l'ensemble.
L'authenticité et la proximité avec les animateurs sont citées par 30% des auditeurs de radio, tout comme la diversité des sujets et des voix. Le style de présentation recueille 26%, l'accessibilité et les contenus éducatifs 25% chacun, et la narration ou le divertissement 23%. Par ailleurs, 50% écouteraient pour interagir avec un animateur, 52% parmi les auditeurs quotidiens.
Enfin, 29% estiment disposer d'un contact direct, 26% rapportent une expérience positive et 7% une absence de réponse.
L'authenticité et la proximité avec les animateurs sont citées par 30% des auditeurs de radio, tout comme la diversité des sujets et des voix. Le style de présentation recueille 26%, l'accessibilité et les contenus éducatifs 25% chacun, et la narration ou le divertissement 23%. Par ailleurs, 50% écouteraient pour interagir avec un animateur, 52% parmi les auditeurs quotidiens.
Enfin, 29% estiment disposer d'un contact direct, 26% rapportent une expérience positive et 7% une absence de réponse.
Publicité : l'efficacité des animateurs face à la saturation
Chez les auditeurs quotidiens de radio, 47% déclarent que les publicités lues par les animateurs influencent fortement leur décision d'essayer ou d'acheter un produit, contre 34% pour les messages préenregistrés. Parmi les auditeurs réguliers, une recommandation de l'animateur favorise l'attention pour 54%, la mémorisation de la marque pour 56%, la confiance pour 49% et l'intention d'achat pour 46%. Ces messages incitent 36% à poursuivre l'écoute pendant la publicité, une proportion qui atteint 62% chez les auditeurs quotidiens. Mais 54% jugent les podcasts trop chargés en publicité, 46% estiment que leur nombre a augmenté en un an et 21% réduisent leur écoute pour cette raison.
Les auditeurs peu réguliers de radio sont 59% à passer les publicités, contre 48% des réguliers. Même avec un animateur apprécié, les proportions atteignent 41% et 24%. Enfin, 20% des premiers souhaiteraient moins de publicité, contre 13% des seconds.
Les auditeurs peu réguliers de radio sont 59% à passer les publicités, contre 48% des réguliers. Même avec un animateur apprécié, les proportions atteignent 41% et 24%. Enfin, 20% des premiers souhaiteraient moins de publicité, contre 13% des seconds.
54% des auditeurs réguliers de radio estiment que les podcasts comportent trop de publicités et 46% constatent une augmentation de leur nombre. Cette pression publicitaire conduit 21% d'entre eux à réduire leur consommation de podcasts. Source : The Podcast Study 2026 – Strategic Solutions Research.
Découverte et fidélisation : les premières minutes sont décisives
Pour 55% des auditeurs de radio, cinq minutes ou moins suffisent pour juger un nouveau podcast, contre 60% des auditeurs quotidiens. Les abandons sont attribués à des échanges ennuyeux par 37% des réguliers et 36% des quotidiens, à des introductions inutiles par 37% et 38%, aux répétitions par 30% et 31%, aux digressions par 27% et 28%, et aux animateurs parlant trop d'eux-mêmes par 21% et 23%. Parmi les superfans, 5% abandonnent après 30 secondes, 13% après une minute, 38% après cinq minutes, 26% à mi-parcours et 18% écoutent jusqu'au bout. Un tiers ne redonne pas sa chance à un podcast après une première expérience décevante. Pour découvrir des programmes, les auditeurs de radio privilégient leurs proches (57%), les réseaux sociaux (51%), les collègues (24%), les plateformes (23%), les avis en ligne (21%), la publicité dans un podcast (18%) et les autres supports publicitaires (10%). Enfin, 65% regardent au moins deux extraits avant un essai et 43% sont sensibles à un animateur connu ou à un extrait marquant.
55% des auditeurs réguliers de radio décident en cinq minutes ou moins de poursuivre ou non l'écoute d'un nouveau podcast. Les échanges ennuyeux, les introductions trop longues et les répétitions figurent parmi les principales causes d'abandon. Source : The Podcast Study 2026 – Strategic Solutions Resear
Reconquérir les auditeurs et développer des communautés
Parmi les 26% de consommateurs de podcasts qui n'écoutent pas la radio chaque semaine, 75% l'ont déjà écoutée. Dans ce groupe, 26% l'écoutent mensuellement, 22% quelques fois par an, 12% l'ont écoutée dans l'année, 15% il y a plus d'un an et 25% jamais. L'animateur motive l'essai d'un podcast chez 43% des auditeurs réguliers, 49% des mensuels et 51% des anciens auditeurs récents. Les usages s'étendent à la préparation matinale (53%), à la voiture (50%), au travail (40%) et à la fin de journée (50%). Parmi les auditeurs quotidiens, 55% rejoindraient un club VIP gratuit, 66% suivent leurs podcasts favoris sur les réseaux sociaux, 48% reçoivent des courriels et 44% ouvriraient un message de l'animateur.
L'étude préconise ainsi de développer les contenus exclusifs, les événements, les séries limitées et les relations directes avec les animateurs.
L'étude préconise ainsi de développer les contenus exclusifs, les événements, les séries limitées et les relations directes avec les animateurs.
55% des auditeurs quotidiens de radio se déclarent prêts à rejoindre un club VIP gratuit, tandis que 66% suivent déjà leurs podcasts favoris sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, 44% ouvriraient un courriel directement envoyé par leur animateur. Source : The Podcast Study 2026 – Strategic Solutions Research.