Comment la radio peut s’appuyer sur les podcasts pour reconquérir ses auditeurs

Pour 55% des auditeurs de radio, cinq minutes ou moins suffisent pour juger un nouveau podcast, contre 60% des auditeurs quotidiens. Les abandons sont attribués à des échanges ennuyeux par 37% des réguliers et 36% des quotidiens, à des introductions inutiles par 37% et 38%, aux répétitions par 30% et 31%, aux digressions par 27% et 28%, et aux animateurs parlant trop d'eux-mêmes par 21% et 23%. Parmi les superfans, 5% abandonnent après 30 secondes, 13% après une minute, 38% après cinq minutes, 26% à mi-parcours et 18% écoutent jusqu'au bout. Un tiers ne redonne pas sa chance à un podcast après une première expérience décevante. Pour découvrir des programmes, les auditeurs de radio privilégient leurs proches (57%), les réseaux sociaux (51%), les collègues (24%), les plateformes (23%), les avis en ligne (21%), la publicité dans un podcast (18%) et les autres supports publicitaires (10%). Enfin, 65% regardent au moins deux extraits avant un essai et 43% sont sensibles à un animateur connu ou à un extrait marquant.