Roland Garros : "Court et Central" sur Hit West

Depuis 4 ans, le journaliste Simon Reungoat arpente Roland Garros sous toutes les coutures, du court central aux vestiaires. Autant vous dire qu’il est désormais la-bas comme à la maison. Jusqu’au 10 juin sur Hit West, Simon Reungoat emmènera les auditeurs découvrir l’envers du décor : les enjeux, les coulisses ainsi que les anecdote... Les auditeurs sauront tout de ce célèbre tournoi et rencontreront également de nombreux experts du tennis comme Nicolas Escudé, le directeur de l’Open Brest Arena, double vainqueur de la Coupe Davis et ancien top 20 au classement ATP. Dans les coulisses de Roland Garros, à suivre chaque jour à 11h et 13h sur Hit West et en replay sur l’appli mobile Hit West et hitwest.com.