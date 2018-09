Rire & Chansons délocalise son antenne

De 6h à 10h, le morning "100% sketches", présenté par Bruno Roblès et son équipe, s’installe en direct de la salle La Longère de Beaupuy. Rémi Marceau "Marceau refait l’info", Martin et son "Appel trop Con" et les chroniqueurs du top de l’Actu se succèderont pour cette émission spéciale. À partir de 20h15, Rémi Marceau et les humoristes chroniqueurs du Top de l’actu joueront leurs plus grands sketches sur la scène de la Longère. Ce spectacle inédit sera présenté par Bruno Roblès et Martin avec Elodie Poux, Yann Guillarme, Michel Frenna, Marie Reno et Krystoff Fluder.

Le spectacle en public sera retransmis en direct sur Rire & Chansons. Podcasts et vidéos seront à retrouver sur rireetchansons.fr, NRJ Play, la page Facebook officielle et le compte twitter de la radio.