Revoir la présentation de la saison de Radio France

Cette nouvelle rentrée radiophonique des stations de Radio France saison 2021-2022 était présentée par Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France accompagnée de Dana Hastier, directrice des antennes et de la stratégie éditoriale, des directrices et directeurs des sept antennes, Vincent Giret, Directeur de l'information et des sports et Didier Varrod, Directeur musical des antennes. La conférence était animée par Fabienne Sintes, journaliste à France Inter.

Cette saison, les auditeurs pourront entendre chaque semaine plus de 700 heures dédiées à l'information dont 180 heures aux reportages ; plus de 50 heures de débats ; plus de 100 heures d'interactivités avec les auditeurs ; plus de 120 heures de culture (hors musique) ; près de 470 heures de musique dont 40 heures de Live...