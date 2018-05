Retour sur 4 ans d'HyperTop

En moyenne, un titre entre pour 11 semaines dans l’HyperTop, et il apparaît 2,6 fois dans le classement. Sur les 4 années écoulées, le record de longévité est détenu par Something just like this (Chainsmokers/Coldplay) qui s’est maintenu plus de 6 mois, dans 7 HyperTop successifs, d’avril à octobre 2017. Parti de la 20e position en avril, il a grimpé jusqu’à la 3e place du podium en août. De l’autre côté des Pyrénées, on trouve encore plus fort : le record est détenu par Shape of you (Ed Sheeran) qui a tenu 11 mois, de février à décembre 2017, dans l’HyperTop Espagne.